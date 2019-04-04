تصنيف "الفيفا".. بلجيكا في الصدارة وتونس الأولى عربيا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم عن تصنيفه الشهري للمنتخبات عن شهر أبريل الجاري، والذي احتفظ فيه المنتخب البلجيكي بالريادة، وحافظ فيه المنتخب التونسي على الصدارة العربية.

وتمسك منتخب بلجيكا بالصدارة متقدما على المنتخب الفرنسي (الثاني) والبرازيل (الثالث)، فيما تقدم المنتخب الإنجليزي إلى المركز الرابع.

وتراجع منتخب كرواتيا إلى المركز الخامس، متفوقا على منتخب الأوروغواي الذي ارتقى للمركز السادس، متقدما على نظيره البرتغالي الذي هبط للمركز السابع.

وحافظت منتخبات سويسرا وإسبانيا والدنمارك على مراكزها بين الـ10 الكبار من الثامن إلى العاشر على التوالي.

-🇧🇪 بلجيكا حافظت على الصدارة 🔝

- تقدم 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إنجلترا، 🇺🇾 أوروجواي وألمانيا🇩🇪 🆙

- 🇮🇷 إيران على قمة آسيا والسنغال 🇸🇳 في صدارة أفريقيا

- تغيرات إيجابية في آسيا وأفريقيا

هنا 👇 النسخة الجديدة لتصنيف FIFA العالمي للمنتخبات 📈 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) April 4, 2019

وعلى المستوى العربي، حافظ منتخب تونس على الصدارة في المركز 28 عالميا، يليه المنتخب المغربي الذي هبط مركزين ليحتل المركز الـ45، بينما جاء المنتخب المصري في المركز الـ57.

وفي آسيا يتصدر المنتخب الإيراني منتخبات القارة الصفراء ويأتي في المرتبة الـ22 عالميا.

أما المنتخب الروسي فتقدم 4 مراكز ليحتل المرتبة الـ47.

المصدر: fifa.com