زيدان: هناك طريقة واحدة لفوز ريال مدريد بـ"الليغا"

بالرغم من الهزيمة التي تكبدها ريال مدريد أمس أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، واتساع الفارق بينه وبين برشلونة، إلا أن مدرب الريال لم يفقد الأمل في تتويج فريقه بـ"الليغا".

وقال مدرب الريال زين الدين زيدان في مؤتمر صحفي عقده بعد خسارة الريال أمام مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد: "افتقد لاعبو ريال مدريد الصراع على الكرات الهوائية.. في النصف ساعة الأولى من المباراة لعبنا بشكل جيد. نحن نفتقر إلى الثقة. لا أستطيع أن ألوم الفريق على أي شيء، لقد حاولوا. لعبنا ضد فريق جيد، ولكن الخسارة هي دائما غير سارة. لم نتمكن من الوصول إلى مرمى الخصم والتسديد، لكن الفريق قاتل حتى النهاية".

وتابع المدرب الفرنسي: "لحظة صعبة، لكن يجب علينا التفكير الآن في المباراة المقبلة. أدعم لاعبي فريقي وسنحاول اللعب بشكل أفضل في المباراة القادمة".

ولم يفقد زيدان الأمل في تتويج الريال بالدوري الإسباني، وقال في هذا الصدد: "الليغا لم تنته بعد، سنقاتل عليها وسننتظر تعثر المنافسين برشلونة وأتلتيكو مدريد، والطريقة الوحيدة للفوز بها (الليغا) هي تعثر الفريقين (برشلونة وأتلتيكو)".

وبخسارته أمس، تجمد رصيد ريال مدريد عند 57 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب "الليغا"، ويتخلف بفارق 13 نقطة كاملة عن المتصدر، غريمه التقليدي برشلونة، وبـ5 نقاط عن الوصيف جاره أتلتيكو مدريد.

المصدر: matchtv.ru