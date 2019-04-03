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البطل الروسي حبيب نورمحمدوف يرد على إهانة ماكغريغور لزوجته

الرياضة

البطل الروسي حبيب نورمحمدوف يرد على إهانة ماكغريغور لزوجته
sportexpress/twitter
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رد المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف على الإهانة التي وجهها الإيرلندي كونور ماكغريغور لزوجة حبيب.

ونشر نورمحمدوف على صفحته الرسمية في تويتر تغريدة، قال فيها: " مُغتصب، أنت مُغتصب، أنت منافق غير مسؤول عن أفعالك. العدالة سوف تتفوق عليك، سنرى ذلك".

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وتلاحق اتهامات بالاعتداء الجنسي ماكغريغور، بعد أن قدمت فتاة في ديسمبر 2018 شكوى باعتداء المقاتل الإيرلندي عليها جنسيا.

ونشر ماكغريغور في وقت سابق اليوم عبر حسابه الرسمي في تويتر، صورة لحبيب برفقة زوجته، وتظهر فيها هذه الأخيرة بفستان زفاف أبيض مصنوع من قماش سميك يغطي وجهها ورأسها وكل أطرافها، وعلق عليها ماكغريغور: "زوجتك منشفة"، في إشارة ربما إلى أن زوجة حبيب تبدو في فستانها الأبيض كمنشفة معلقة.

يذكر أن الروسي نورمحمدوف، تغلب على ماكغريغور، في أكتوبر 2018، في نزالهما الشهير على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة.

المصدر: matchtv.ru

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