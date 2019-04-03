خفافيش فالنسيا تلحق بريال مدريد الخسارة الأولى بعد عودة زيدان (فيديو)

تغلب فالنسيا على ضيفه ريال مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي أصحاب الأرض كل من البرتغالي غونزالو غويديس والأرجنتيني إيزكييل غاراي في الدقيقتين 35 و83 على التوالي، فيما سجل هدف الميرينغي الوحيد، الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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وبهذا الفوز، رفع فريق فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد ريال مدريد عند 57 في المركز الثالث على جدول ترتيب الليغا.

يذكر أن خسارة ريال مدريد اليوم هي الأولى للفريق بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب النادي الملكي في الـ11 من مارس الماضي، وسبق له الفوز في مباراتين أمام كل من سيلتا فيغو بهدفين نظيفين، وهويسكا بنتيجة 3-2.

المصدر: sila.tv