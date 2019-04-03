شاهد.. مانشستر سيتي ينتزع صدارة البريميرليغ من ليفربول
Reuters
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انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول بفوزه اليوم على كارديف سيتي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".
وسجل هدفي أصحاب الأرض كل من البلجيكي كيفين دي بروين والألماني ليروي ساني في الدقيقتين 6 و44 على التوالي.
April 3, 2019
وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 80 نقطة منتزعا صدارة البريميرليغ من ليفربول صاحب الـ79 نقطة، والذي تراجع للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد كارديف عند 28 نقطة في المركز الـ 18 على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
المصدر: وكالات
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