إمبولي يهدي "السيدة العجوز" فرصة الحسم المبكر للكالتشيو (فيديو)

قدم إمبولي هدية ثمينة ليوفنتوس وضعته أمام فرصة حسم لقبه الثامن تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم وذلك بإسقاطه ضيفه نابولي الوصيف 2-1 في الجولة الـ30 من الكالتشيو اليوم الأربعاء.

وسجل هدفي إمبولي كل من البرازيلي دييغو فارياس وجيوفاني دي لورينزو في الدقيقتين 28 و52 على الترتيب، فيما سجل هدف نابولي الوحيد، البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

ودخل نابولي إلى هذه المرحلة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكاسح يوم الأحد، على روما في معقل نادي العاصمة 4-1، مبقيا بذلك على فارق النقاط الـ15 الذي يفصله عن يوفنتوس المتصدر.

لكن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مني بهزيمة لم تكن في الحسبان أمام فريق يصارع لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، ما جعل يوفنتوس، الفائز أمس على كالياري بهدفين نظيفين، على بعد 18 نقطة من الفريق الجنوبي في أكبر فارق بين الأول والثاني بعد 30 جولة (من 38) منذ اعتماد النقاط الثلاث للفائز عوضا عن نقطتين.

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وسيحسم يوفنتوس الذي فاز ذهابا وإيابا على نابولي (3-1 و2-1)، اللقب في نهاية الأسبوع الجاري، في حال فوزه السبت على غريمه وضيفه ميلان، وخسارة نابولي الأحد أمام ضيفه جنوى.

وفي حال فوز يوفنتوس ونابولي في المرحلة المقبلة، سيحسم فريق المدرب ماسيميليانو أليغري اللقب في الجولة الـ32 في حال فوزه على مضيفه سبال، بغض النظر عن نتيجة نابولي مع كييفو في المرحلة ذاتها.

المصدر: أ ف ب