بايرن ميونخ يتأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا في مباراة غزيرة بالأهداف

احتاج بايرن ميونيخ إلى جهد مضاعف لتخطي عقبة ضيفه هايدنهايم (درجة ثانية) في الدور ربع النهائي لكأس ألمانيا لكرة القدم، بفوزه اليوم 5-4 في مباراة خاض معظمها بعشرة لاعبين.

وبعد افتتاح البايرن التسجيل بشكل مبكر نسبيا في الدقيقة 12 عن طريق ليون غوريتسكا، فتح طرد مدافعه نيكلاس زوله في الدقيقة 15 باب الأداء الهجومي المفتوح على مصراعيه، ما أثمر أهدافا غزيرة، ستة منها في الشوط الثاني.

وشكل تلقي زوله للبطاقة الحمراء نقطة تحول في المباراة على ملعب "أليانز أرينا"، حين عرقل المدافع لاعب هايدنهايم روبرت أندريش على حافة المنطقة وهو في طريقه للانفراد بالمرمى البافاري.

وسرعان ما قدم فريق الدرجة الثانية مظهرا مختلفا في ظل تفوقه العددي، وتمكن سريعا من استغلال ثغرات دفاعية في صفوف بايرن، وأدرك التعادل في الدقيقة 26 برأسية من روبيرت غلاتزل الذي استغل بشكل مثالي كرة عرضية من شناترر.

وأثمر اعتماد هايدنهايم على الهجمات المرتدة السريعة هدفا مباغتا قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول، وهذه المرة عبر شناترر نفسه من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليعطي التقدم لفريقه.

وفي الشوط الثاني دخل البايرن بصورة مغايرة بعدما دفع كوفاتش بليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان بدلا من البرازيلي رافينيا والكولومبي خاميس رودريغز.

وأدى الثنائي ليفاندوفسكي وتوماس مولر بشكل مثالي، إذ سجلا هدفين في دقيقتين.

وأتى هدف التعادل عبر تسديدة رائعة من مولر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53، قبل أن يسجل ليفاندوفسكي هدف التقدم بعدها بدقيقتين.

وعزز غنابري النتيجة للبايرن بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 65.

لكن الفريق الزائر قلب الأمور سريعا عبر غلاتزل الذي تمكن من تسجيل هدفين في ظرف ثلاث دقائق فقط، الأول عبر تسديدة زاحفة من حافة المنطقة في الدقيقة 74، والثاني من ركلة جزاء نفذها بهدوء في وسط المرمى بعدها بثلاث دقائق.

ولم تستمر آمال هايدنهايم بتحقيق المفاجأة لفترة طويلة، إذ حصل ليفاندوفسكي على ركلة جزاء بعد لمسة يد من مارنون بوش لكرة هيأها البولندي لنفسه، قبل أن يسجل الركلة هو أيضا على يمين الحارس مولر في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

المصدر: أ ف ب