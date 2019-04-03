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ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد قبيل مواجهة برشلونة

الرياضة

ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد قبيل مواجهة برشلونة
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أصبح في حكم المؤكد غياب ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، عن مواجهة برشلونة السبت المقبل، بعدما أعلن النادي في بيان اليوم، إصابته بالتواء في الكاحل خلال مواجهة جيرونا أمس.

ولم يحدد أتلتيكو مدة غياب مهاجم إسبانيا، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنه سيبتعد لأسبوعين، ما يزيد من معاناة الفريق في الهجوم، قبل المباراة التي ستحدد مصيره في السباق على الظفر بلقب الليغا.

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ويتأخر أتلتيكو الوصيف عن برشلونة صاحب الصدارة بـ8 نقاط، قبل 8 جولات على نهاية الموسم.

من جهة أخرى، يسابق دييغو كوستا الزمن، من أجل التعافي في الوقت المناسب، بعد غيابه عن لقاء جيرونا بسبب إصابة عضلية، بينما لن يعود الجناح توماس ليمار من الإصابة إلا بعد أسبوعين.

وسيعتمد أتلتيكو على الهداف أنطوان غريزمان والمهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش، في الخط الأمامي، في موقعة كامب نو المرتقبة يوم السبت.

يذكر أن الروخي بلانكوس لم يتمكن من الفوز على البلوغرانا في الكامب نو منذ 2006 في جميع المسابقات.

المصدر: رويترز

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