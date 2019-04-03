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مارادونا يواجه شبح العقوبات بسبب دعمه لمادورو

الرياضة

مارادونا يواجه شبح العقوبات بسبب دعمه لمادورو
AFP FRANCISCO BATISTA / VENEZUELAN PRESIDENCY
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أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، المدير الفني لفريق دورادوس المكسيكي يواجه خطر التعرض لعقوبات بسبب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأهدى مارادونا يوم الأحد الماضي فوز فريقه على تامبيكو (3-2) في دوري الدرجة الثانية المكسيكي إلى مادورو وفنزويلا كلها "التي تعاني" حسب وصفه، موجها الاتهام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

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وذكر الاتحاد المكسيكي أن لجنة الانضباط ستجري تحقيقا في ما إذا كان مارادونا قد خرق ميثاق القيم الخاص بالاتحاد والذي ينص على أن يكون مدربو كرة القدم على الحياد سياسيا.

ويرتبط مارادونا البالغ 58 عاما، بعلاقات وطيدة للغاية مع الحكومة الفنزويلية منذ فترة حكم الرئيس السابق هوغو شافيز التي امتدت من 1999 وإلى 2013.

المصدر: وكالات

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