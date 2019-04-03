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في مثل هذا اليوم هز رونالدو شباك بوفون بمقصية خرافية.. لكن ليته لم يفعل! (فيديو)

الرياضة

في مثل هذا اليوم هز رونالدو شباك بوفون بمقصية خرافية.. لكن ليته لم يفعل! (فيديو)
AFP
في مثل هذا اليوم هز رونالدو شباك بوفون بمقصية خرافية.. لكن ليته لم يفعل! (فيديو)
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في مثل هذا اليوم من العام الماضي وخلال مباراة الريال ومضيفه يوفنتوس في دوري الأبطال حلق كريستيانو رونالدو في سماء تورينو ليسجل هدفا خرافيا جعل جماهير "البيانكونيري" تصفق له بحرارة.

وأحرز النجم البرتغالي خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه حينها ريال مدريد (3-0)، هدفين أجملهما الهدف الثاني، بعدما ارتقى "الدون" لكرة عالية داخل منطقة جزاء نادي "اليوفي"، وسددها بضربة مقصية رائعة وجدت طريقها إلى شباك حارس "السيدة العجوز"، المخضرم جانلويجي بوفون.

ولم تقو جماهير يوفنتوس على تحمل جمال وروعة هذا الهدف، فوقفت بكل روح رياضية وصفقت احتراما وتقديرا لإبداع رونالدو.

والمثير أن جماهير الريال ربما تقول الآن في نفسها "ليت رونالدو لم يسجل ذلك الهدف"، فبسببه تولدت لدى إدارة "السيدة العجوز" رغبة جامحة في ضم النجم البرتغالي، وهو ما تحقق فعلا مطلع هذا الموسم.

المصدر: RT

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