قبيل القمة المرتقبة.. مدرب بايرن ميونخ يتحدى دورتموند

اعتبر نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني، أن فريقه هو الأفضل في البوندسليغا حينما يقدم مستواه المعهود، وذلك في تصريحات تسبق قمة البايرن ضد بوروسيا دورتموند.

وتقام في ملعب "أليانز أرينا" السبت المقبل قمة المرحلة الـ28 من الدوري الألماني، ويتوقع أن تكون مفصلية في مسار اللقب هذا الموسم، وتجمع بين دورتموند المتصدر (63 نقطة)، والوصيف المضيف بايرن (61 نقطة).

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وفي تصريحات نشرتها مجلة "سبورت بيلد"، رجح كوفاتش خروج فريقه فائزا من هذه المواجهة، بقوله "الجميع هنا يعولون على الفوز".

وأضاف: "دورتموند يقدم موسما مذهلا لكن إذا لعبنا بمستوانا المعهود، نحن أفضل فريق في ألمانيا وسنتوج باللقب".

وكان النادي البافاري قد سقط في مرحلة الذهاب على أرض دورتموند 2-3، بعدما تقدم مرتين على مضيفه خلال المباراة.

وفرط بايرن في المرحلة الماضية في نقطتين ثمينتين في مسعاه لإحراز اللقب للمرة السابعة تواليا، وذلك بتعادله مع مضيفه فرايبورغ 1-1، مقابل فوز دورتموند على ضيفه فولسفبورغ 2-0.

المصدر: أ ف ب