لم تضع هزيمة المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، أمام حبيب نورمحمدوف، حدا لسلوكه وتصرفاته المستفزة للبطل الروسي، بل تجاوز كل الخطوط الحمراء وتهكم على زوجة حبيب.

ونشر ماكغريغور عبر حسابه الرسمي في تويتر، صورة لحبيب برفقة زوجته، وتظهر فيها هذه الأخيرة بفستان زفاف أبيض مصنوع من قماش سميك يغطي وجهها ورأسها وكل أطرافها، وعلق عليها ماكغريغور: "زوجتك منشفة"، في إشارة ربما إلى أن زوجة حبيب تبدو في فستانها الأبيض كمنشفة معلقة.

rusevik.ru/Twitter.com

وسرعان ما حذف البطل الإيرلندي هذه الصورة من حسابه.

وكان ماكغريغور أعلن بشكل مفاجئ في الـ26 من الشهر الماضي، اعتزاله رياضة الفنون القتالية المختلطة، وهو القرار الذي استقبله حبيب بسخرية مصحوبة بالدعابة، حيث اعتبر إنهاء ماكغريغور لمسيرته بمثابة تلاعب، كما قارن بين البطل الإيرلندي والزوجة الغيورة.

يذكر أن الروسي نورمحمدوف، تغلب على ماكغريغور، في أكتوبر 2018، في نزالهما الشهير على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة.

المصدر: rusevik.ru