خروف للبطل وبطة لوصيفه في بطولة لكرة القدم بالعراق (صور)

أثار منح خروف وبطة لفريقين فازا بالمركزين الأول والثاني في بطولة كرة قدم بالعراق، ضجة واسعة وردود أفعال ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم احتدام التنافس الجدي بين الفريقين للفوز بالمباراة النهائية، التي أقيمت في محافظة ذي قار جنوبي العراق، إلا أن الجوائز التي خصصت للفائزين لم ترق إلى مستوى تطلعات بعض المشجعين.

وحصل صاحب المركز الأول على خروف فيما نال الثاني بطة.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر مع هذه الجوائز الغريبة، وكتب أحد المغردين: "كأس البطولة خروف للفائز الأول وبطة للثاني.. من غرائب بطولات كرة القدم الشعبية في العراق".

أما ناشط آخر فقد نشر صورة للجائزتين وعلق عليها: "البطولة التي لا تملأ فيها بطنك فهي حرام".

وأوضح أحد منظمي البطولة سبب تخصيص هذه الجوائز الغريبة للفائزين، حيث أكد أن الفوز أو الخسارة لم يكن الهدف من تنظيم هذه الفعالية، بل تقديم فكرة كوميدية وساخرة إلى الجماهير وتغيير مزاجهم، لا سيما بعد تسمية البطولة باسم "الوجبة الدسمة".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي