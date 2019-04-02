يوفنتوس يهزم كالياري ويقترب من لقب الدوري الإيطالي

قطع فريق يوفنتوس خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي بعد الفوز خارج قواعده على كالياري 2-0، مساء الثلاثاء في المرحلة الـ30 من الكالتشيو.

أحرز هدفي يوفنتوس كل من، ليوناردو بينوتشي في (د.22) ومويس كين في (د.85).

وحصد يوفنتوس ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 81 نقطة بفارق 18 نقطة عن نابولي الوصيف الذي يلتقي يوم الأربعاء مع مضيفه إمبولي، في المقابل تجمد رصيد كالياري عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحقق يوفنتوس فوزه السادس والعشرين هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.

المصدر: وكالات