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برشلونة يقتنص تعادلا مثيرا أمام فياريال في "الليغا"

الرياضة

برشلونة يقتنص تعادلا مثيرا أمام فياريال في
AFP
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اقتنص برشلونة تعادلا مثيرا من مضيفه فياريال 4- 4، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

أحرز لبرشلونة كل من، فيليبي كوتينيو في (د.12) ومالكوم في (د.16) وليونيل ميسي في (د.90) ولويس سواريز في (د.90+3)، بينما سجل أهداف فياريال، سامويل شيكوينزي في (د.23) وتوكو إيكمبي في (د.50) وفيسنتي إيبورا في (د.62) وكارلوس باكا في (د.80).

وأكمل فياريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ألفارو غونزاليس في (د.86).

ورفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في صدارة ترتيب "الليغا"، فيما رفع فياريال رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر.

المصدر: وكالات

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