برشلونة يقتنص تعادلا مثيرا أمام فياريال في "الليغا"
اقتنص برشلونة تعادلا مثيرا من مضيفه فياريال 4- 4، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
أحرز لبرشلونة كل من، فيليبي كوتينيو في (د.12) ومالكوم في (د.16) وليونيل ميسي في (د.90) ولويس سواريز في (د.90+3)، بينما سجل أهداف فياريال، سامويل شيكوينزي في (د.23) وتوكو إيكمبي في (د.50) وفيسنتي إيبورا في (د.62) وكارلوس باكا في (د.80).
وأكمل فياريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ألفارو غونزاليس في (د.86).
اهداف المباراة 4-4 #برشلونه_فياريالpic.twitter.com/ST0bjVTjH9— السفير (@SafierNews) April 2, 2019
ورفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في صدارة ترتيب "الليغا"، فيما رفع فياريال رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر.
المصدر: وكالات