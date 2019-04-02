أتلتيكو مدريد يتخطى عقبة جيرونا في "الليغا"

فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه جيرونا 2 ـ 0 مساء الثلاثاء، في المرحلة الـ 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الأوروغوياني دييغو غودين الهدف الأول لأتلتيكو مدريد في (د.77)، وأضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

أتلتيكو مدريد 1 × 0 جيرونا | هدف جودين pic.twitter.com/D4raWHTjqw — مجنووووون كوره (@GanTEQVjjEleRL5) April 2, 2019

أتلتيكو مدريد 2 × 0 جيرونا | هدف غريزمان pic.twitter.com/djlwtxwMXV — مجنووووون كوره (@GanTEQVjjEleRL5) April 2, 2019

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، خلف برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الـ13.

المصدر: وكالات