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أتلتيكو مدريد يتخطى عقبة جيرونا في "الليغا"

الرياضة

أتلتيكو مدريد يتخطى عقبة جيرونا في
Reuters
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فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه جيرونا 2 ـ 0 مساء الثلاثاء، في المرحلة الـ 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الأوروغوياني دييغو غودين الهدف الأول لأتلتيكو مدريد في (د.77)، وأضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، خلف برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الـ13.

المصدر: وكالات

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