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نادي ألماني يعين مدربة لفريقه الأول للرجال

الرياضة

نادي ألماني يعين مدربة لفريقه الأول للرجال
twitter@SV_Straelen
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أعلن نادي إس في شتريلن الألماني عن تعيين إينكا غرينغز مدربة لفريقه للرجال، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى تدريب فريق رجال في مسابقات دوري الدرجات الأربع الأولى لكرة القدم في ألمانيا.

وستتولى غرينغز (40 عاما) واللاعبة السابقة في المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، تدريب الفريق الذي يقبع في المركز الـ13 في الدوري الألماني المحلي.

وقال  رئيس النادي هيرمان تيكلنبرغ، قبل الحصة التدريبية الأولى للفريق تحت قيادة مدربته الجديدة: "إنني سعيد بقبول إينكا للمنصب. لديها الكثير من الطاقة".

وأوضح تيكلنبرغ أنه كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع غرينغز لتولي منصب مدير الكرة في النادي، اعتبارا من الموسم المقبل، لكن النتائج المتواضعة للفريق في الفترة الماضية دفعته لإقالة المدرب ومطالبة غرينغز بتولي منصب المدير الفني.

المصدر: وكالات

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