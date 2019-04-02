واصل إي سي ميلان نزيف النقاط فى الدوري الإيطالي، بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام أدونيزي 1-1، اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وفشل ميلان في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي،(خسر آخر مواجهتين أمام كل من إنتر ميلان وسامبدوريا).

وتقدم ميلان بهدف عبر كريستوف بيانتيك في (د.44)، وأدرك الضيوف التعادل عبر كيفن لاسانيا في (د.65).

أهداف مباراة ميلان واودينيزي pic.twitter.com/Uqkp1Ys6GW — Goal (@Z8HC1l5SrpVQR0B) April 2, 2019

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث، أما أودينيزي فحصد هو الآخر نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة بفارق 15 نقطة عن نابولي الوصيف.

وخلال مسيرته في الموسم الحالي حقق ميلان 14 انتصارا و10 تعادلات و6 هزائم.

المصدر: RT