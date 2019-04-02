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موراي يعود لملاعب التنس بعد خضوعه لجراحة

الرياضة

موراي يعود لملاعب التنس بعد خضوعه لجراحة
Reuters EDDIE KEOGH
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عاد البريطاني آندي موراي لملاعب التنس اليوم الثلاثاء بعد شهرين من خضوعه لجراحة في الفخذ.

وقال موراي، الذي لم يخض أي مباراة رسمية منذ خروجه من الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة، إنه يرجح مشاركته في ويمبلدون بعد زوال الألم عقب الجراحة.

وكان موراي قال إنه ليس واثقا من قدرته على المشاركة في منافسات الفردي في ويمبلدون، التي سبق له الفوز بها مرتين، لكنه أشار إلى احتمال مشاركته في الزوجي ببطولة هذا العام لأنها لا تتطلب الكثير من الضغط على عضلات الفخذ.

المصدر: رويترز

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