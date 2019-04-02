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رئيس الاتحاد الألماني يستقيل بسبب "هدية قيمة"

الرياضة

رئيس الاتحاد الألماني يستقيل بسبب
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أعلن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم استقالته من منصبه بعد سلسلة من الفضائح آخرها تلقيه هدية بقيمة 6 آلاف يورو من نائب رئيس الاتحادين الأوكراني والأوروبي غريغوري سوركيس.

وواجه رينهارد غريندل البالغ من العمر 57 عاما ضغوطات كبيرة بسبب قبوله "ساعة فاخرة" من رئيس الاتحاد الأوكراني للعبة.

وأكد غريندل أنه تلقى الهدية وأنه لن يكمل فترة ولايته (ثلاث سنوات)، وذلك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء.

وعانى غريندل من الضغط منذ الخروج المخيب للمنتخب الألماني من الدور الأول لنهائيات مونديال روسيا الصيف الماضي.

وتلقى رئيس الاتحاد الألماني المستقيل انتقادات من لاعب الوسط التركي الأصل مسعود أوزيل الذي أكد أنه اعتزل دوليا بسبب المعاملة العنصرية بحقه من الاتحاد الألماني والمسؤولين عن المنتخب.

وقطع غريندل مقابلة مع مذيع قناة "دويتشه فيله" مارس الماضي بعد أن رفض الإجابة على أسئلة حول كأس العالم 2022 في قطر.

وزعمت مجلة "در شبيغل" يوم الجمعة الماضي أن غريندل أخفى نحو 78 ألف يورو من المداخيل التي تلقاها من الفروع التابعة للاتحاد الألماني في عامي 2016 و2017.

وأشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى أن المدافع الدولي السابق كريستوف ميتسلدر البالغ من العمر 38 عاما مرشح لخلافة غريندل.

المصدر: أ ف ب

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