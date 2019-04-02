باريس سان جيرمان يؤجل اعتزال أسطورة الكرة الإيطالية

يقترب نادي باريس سان جيرمان من تمديد عقد حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون حتى عام 2021.

ووفقا لشبكة "ESPN" التلفزيونية، فإن نادي العاصمة الفرنسية على استعداد لتفعيل خيار تمديد عقد أسطورة الكرة الإيطالية موسما إضافيا ليتضمن بندا يبقيه مع النادي لحين بلوغه 43 عاما.

كما أن العقد يتضمن زيادة راتب بوفون وحصوله على مكافآت إضافية، وسيقضي بذلك بوفون البالغ 41 عاما موسمه الثالث في باريس.

Goalkeeper Gianluigi #Buffon will extend the contract with #PSG!



Buffon will enter into a 1 + 1 contract.



Reports about it #ESPN. Thus, after the end of the contract, the goalkeeper will be 43 years old. pic.twitter.com/RbIsBPTxzf — 1xBet English (@1xbet_Eng) April 2, 2019

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وخاض حارس مرمى إيطاليا ويوفنتوس سابقا، 20 مباراة مع الفريق الباريسي، والذي تكفيه 5 نقاط لحسم لقب الدوري هذا الموسم، لكنه خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا بخسارته على ملعبه بارك دي برينس أمام مانشستر يونايتد 3-1 في دور الـ16 للبطولة.

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع الحارس الإسباني دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد، والذي ينتهي عقده صيف 2020.

المصدر: eurosport.ru