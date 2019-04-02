سباليتي يزف خبرا سارا لعشاق إنتر بشأن إيكاردي

كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان، موقف الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم "النيراتزوري"، من العودة لقائمة الفريق والمشاركة في مباراة الغد أمام جنوى في "الكالتشيو".

وقال سباليتي في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة إنتر وجنوى: "إيكاردي متاح لمباراة الغد، العمل الذي قام به بيبي ماروتا (المدير التنفيذي لإنتر)، كان مهما لضمان المناقشات بين كل الأطراف المعنية بصورة حقيقية، وهذا يعني أن إيكاردي أصبح في موضع جاهز لمساعدة الفريق".

وأردف المدرب الإيطالي "غدا، إيكاردي سيبدأ المباراة، لقد أظهر ردة الفعل من الناحية العقلية والذهنية، وهو أمر أكثر أهمية من الناحية البدنية، سنرى كم المدة التي يمكنه أن يبقى فيها داخل الملعب وهل سنحتاج لتبديله أم لا".

وتابع "كل مباراة مهمة، جنوى فريق قوي وجاهز، وعلينا أن نقدم مستوى بدني وفني قوي لنتغلب عليهم".

جدير بالذكر أن إيكاردي لم يشارك مع إنتر في أي مباراة منذ قرابة الشهرين تقريبا، وذلك في خضم تقارير عن احتمال رحيله عن الفريق الإيطالي، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي سينتهي عام 2021.

المصدر: وكالات