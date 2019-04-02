أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن الفريق سيعتمد في الموسم المقبل خيارا واضحا جدا في مركز حارس المرمى الأساسي ولن يلجأ إلى المداورة القائمة راهنا بين تيبو كورتوا وكيلور نافاس.

وانضم كورتوا، أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018، إلى نادي العاصمة الإسبانية في صيف العام الماضي قادما من تشيلسي الإنجليزي، ليصبح زميلا لنافاس الذي اختاره الاتحاد الأوروبي في الموسم الماضي أفضل حارس قاريا بعدما ساهم في إحراز النادي للقبه الثالث تواليا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتناوب الحارسان على الذود عن مرمى ريال هذا الموسم، لكن زيدان العائد حديثا إلى الإدارة الفنية للنادي الملكي بعد إقالة الأرجنتيني سانتياغو سولاري أكد أن الأولوية ستكون لحارس واحد فقط في الموسم المقبل. واعتمد سولاري بشكل أكبر على الحارس البلجيكي، بينما يسود الاعتقاد بأن زيدان يفضل نافاس، ودفع به أساسيا في المباراة الأولى التي أشرف فيها على ريال هذا الموسم ضد سلتا فيغو الشهر الماضي (2-0).

وقال زيدان في مؤتمر صحفي الثلاثاء عشية حلول فريقه ضيفا على فالنسيا في المرحلة الـ 30 من الليغا: "حاليا لدينا ثلاثة حراس جيدون (نافاس وكورتوا ونجل زيدان لوكا البالغ من العمر 20 عاما) وسننهي الموسم معهم".

وأضاف: "لكنني أؤكد لكم أنه لن يكون ثمة نقاش بشأن حارس المرمى (في الموسم المقبل)، أقول لكم ذلك من الآن. سيكون الأمر واضحا جدا".

وكان زيدان دفع في المباراة ضد هويسكا السبت (3-2) في الدوري المحلي، بنجله لوكا أساسيا للمرة الثانية فقط في مباراة رسمية بقميص النادي الملكي. وأتت الخطوة بعد فترة المباريات الدولية، حيث عانى كورتوا من إصابة طفيفة مع منتخب بلاده، بينما شارك نافاس في حصة تدريبية واحدة بعد عودته من الالتحاق بالمنتخب الكوستاريكي.

ودافع زيدان عن قراره الدفع بنجله الذي انضم إلى أكاديمية ريال مدريد وهو في سن السادسة، خلال الحقبة التي كان والده يدافع فيها عن ألوان النادي كلاعب.

وقال للصحفيين اليوم: "لوكا موجود هنا لاستحقاقه ذلك (...) هو هنا منذ (نحو) 16 عاما. إذا أراد الناس أن يقاربوا هذه المسألة من الجانب الشخصي (كون الحارس نجل المدرب)، أنا لا أكترث لذلك".

وشدد زيدان على أنه تحدث إلى إدارة النادي "وأبلغتها بما نريد القيام به (...) هذه مؤسسة، ناد يضم العديد من الأشخاص المهمين. نقوم بالأمور، كما دائما، معا".

المصدر: أ ف ب