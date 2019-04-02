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كبار أوروبا يسعون خلف نجم البلوغرانا وبرشلونة يشترط

الرياضة

كبار أوروبا يسعون خلف نجم البلوغرانا وبرشلونة يشترط
Reuters SUSANA VERA
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رغم عدم تأقلم لاعب خط الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، مع أجواء برشلونة الإسباني إلا أن كبرى أندية القارة الأوروبية تسعى خلف النجم البرازيلي إلى صفوفها خلال موسم الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي لا يزال يحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، أول الراغبين بالتعاقد مع نجم ليفربول السابق للعب إلى جانب مواطنه وزميله بالمنتخب، نيمار دا سيلفا.

وحاول تشيلسي الإنجليزي معرفة موقف اللاعب 26 عاما في الموسم المقبل بالتواصل مع المقربين منه، خاصة وأنه يبدو الخيار المثالي لامتلاك كوتينيو لخبرته باللعب في الدوري الإنجليزي لمدة خمسة مواسم مع ليفربول، وبهذا سيكون البديل الأفضل لهازارد، المطلوب في ريال مدريد.

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كما أن نادي مانشستر يونايتد لم يخف اهتمامه بكوتينيو، إذا ما تأكدت رغبته في الرحيل عن البلوغرانا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن النادي الذي يرغب في التعاقد مع كوتينيو، ينبغي أن تتوفر فيه بعض الشروط الأساسية، والتي من بينها تجهيز مبلغ مالي يقدر بحوالي 130 مليون يورو، وأن يكون فيليب كوتينيو ركيزة أساسية في الفريق الذي يود الحصول على خدماته، وهو ما لم يحصل في النادي الكتالوني.

ورغم اهتمام الأندية الكبرى بما ستؤول إليه أمور اللاعب البرازيلي مع برشلونة، إلا أن تلك الأندية لم تقدم عرضا جادا للتوقيع معه حتى الآن.

المصدر: sport.es

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