أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lny7
تشهد ملاعب كرة القدم الأوروبية اليوم إقامة عدة مباريات قوية وحامية الوطيس ضمن منافسات مسابقتي الدوري والكأس.
فيما يلي أبرز مباريات اليوم:
في الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد # جيرونا، إسبانيول # خيتافي، فياريال # برشلونة.
في الدوري الإيطالي
ميلان # أودينيزي، كالياري # يوفنتوس.
في الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون # مانشستر يونايتد، واتفورد # فولهام.
في كأس ألمانيا
بادربورن # هامبورغ، أوغسبورغ # لايبزيغ.
في كأس فرنسا
ليون # رين.
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)