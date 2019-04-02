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أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

الرياضة

أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية
AFP
أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية
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تشهد ملاعب كرة القدم الأوروبية اليوم إقامة عدة مباريات قوية وحامية الوطيس ضمن منافسات مسابقتي الدوري والكأس.

فيما يلي أبرز مباريات اليوم:

في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد # جيرونا، إسبانيول # خيتافي، فياريال # برشلونة.

في الدوري الإيطالي

ميلان # أودينيزي، كالياري # يوفنتوس.

في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون # مانشستر يونايتد، واتفورد # فولهام.

في كأس ألمانيا

بادربورن # هامبورغ، أوغسبورغ # لايبزيغ.

في كأس فرنسا

ليون # رين.

المصدر: RT

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