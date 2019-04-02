بالفيديو.. حارس مرمى إنجليزي يتورط في شجار بحالة سكر

دخل حارس المرمى الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، الاثنين، في شجار عنيف بإحدى الحانات، وذلك عقب خسارة فريق بيكفورد السابق سندرلاند أمام بورتسموث بضربات الترجيح.

ويعود سبب تلك المشاجرة لاستفزاز أحد مشجعي نيوكاسل الحارس الإنجليزي الذي كان ثملا بإحدى الحانات مما دفعه للاشتباك معه.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه حارس إيفرتون وهو يتبادل الضرب واللكمات مع المشجع الإنجليزي، قبل أن ينجح أصدقاء اللاعب في إبعاده عن المكان.

Pickford fight caught on camera. First thing he caught all season. 👍 pic.twitter.com/ov4355eAcu — Yaniu (@yaniu8) April 1, 2019

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وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن فريق إيفرتون الإنجليزي سيفتح تحقيقا مع حارسه جوردان بيكفورد بعد تورطه في الشجار.

وقال المتحدث الرسمي لنادي إيفرتون في بيان رسمي: "لقد تم إبلاغ النادي بحادث مزعوم يتعلق بأحد لاعبينا ونحن ندرس الأمر".

المصدر:وكالات