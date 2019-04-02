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فقط في الأرجنتين.. مشجع راسينغ يحتفل مع جمجمة جده

الرياضة

فقط في الأرجنتين.. مشجع راسينغ يحتفل مع جمجمة جده
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انشغلت وسائل الإعلام وسط احتفالات تتويج نادي راسينغ كلوب بلقب الدوري الأرجنتيني بقصة المشجع غابرييل أراندا الذي أخرج جمجمة جده من القبر ليحتفل بلقب الدوري المحلي.

وأراد أراندا أن يشرك أحد أحبائه الأعزاء على قلبه في احتفالات فوز فريقه المفضل بلقب الدوري، ليقوم بنبش قبر جده فالنتينا أراندا، وإخراج جمجمته، ليطوف بها في شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وفي تعليقه على الواقعة، قال أراندا لمحطة "تي إن تي سبورتس" الأرجنتينية:"هذه الجمجمة فأل حسن، سيكون جدي فخورا لأني استخرجت جمجمته".

حصد راسينغ لقبه للمرة الـ18 في تاريخه، بعدما تعادل مع مضيفه تيغري 1-1، في المرحلة الرابعة والعشرين قبل الأخيرة من البطولة المحلية.

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يذكر أن راسينغ توج بلقب الدوري للمرة الأولى عام 2014، ما أثار فرحة هستيرية لدى أنصار النادي.

المصدر: وكالات

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