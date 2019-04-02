شاهد.. نجمة "الفري ستايل" تطوع كرة السلة بأقدامها

ما زالت نجمة "الفري ستايل" ليزا زيموتشي البالغة 19 عاما تبهر متابعيها بمهارتها الكروية الفردية وهذه المرة مع كرة السلة.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لزيموتشي وهي تقوم بتطويع كرة السلة الثقيلة نسبيا وتؤدي استعراضا كرويا مدهشا وفي النهاية تنجح في تسديد الكرة من بعيد وإدخالها الحلقة.

زيموتشي التي اشتهرت على "إنستغرام" ولديها ما يقارب مليوني متابع، نجحت في شد انتباه النجوم الأكثر شهرة بالعالم لكرة القدم، أمثال نجم برشلونة الأروغوياني لويس سواريز ولاعب وسط مانشتر يونايتد بول بوغبا والساحر البرازيلي رونالدينيو، الذين شاركوها عدة مرات في استعراضاتها الكروية التي تجوب بها فرنسا ولوس أنجلوس وإنجلترا وغيرها.

يذكر أن زيموتشي سبق لها الانضمام لفريق شابات باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أنها تخلت عن الفريق بعمر 14 عاما، لتطور مهاراتها الكروية الفردية، وتصبح نجمة رياضية في عالم التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات