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اليونايتد يضع شرطا وحيدا أمام الريال لضم بوغبا

الرياضة

اليونايتد يضع شرطا وحيدا أمام الريال لضم بوغبا
AFP Paul ELLIS
اليونايتد يضع شرطا وحيدا أمام الريال لضم بوغبا
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع شرطا وحيدا للتخلي عن خدمات نجمه الفرنسي بول بوغبا لصالح ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن الفريق الإنجليزي سيسمح برحيل لاعبه الفرنسي إلى ريال مدريد، إذا عرض عليه هذا الأخير صفقة تبادلية، تقضي بانتقال بوغبا إلى النادي الملكي مقابل حصول "الشياطين الحمر" على ثنائي الريال، الألماني توني كروس والويلزي غاريث بيل.

وأكدت تقارير إعلامية في وقت سابق، تواصل مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا مع مسؤولين في إدارة ريال مدريد، وهو ما يعزز إمكانية انتقال النجم الفرنسي إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، صرح أمس، بأن بوغبا سعيد في مانشستر، ويشكل جزءا من مستقبل "الشياطين الحمر"، وذلك في رد على الشائعات حول احتمال انتقاله إلى ريال مدريد.

المصدر: matchtv.ru

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