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سانت إيتيان يتخطى نيم ويصعد للمركز الرابع في "الليغ1"

الرياضة

سانت إيتيان يتخطى نيم ويصعد للمركز الرابع في
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فاز سانت إيتيان على ضيفه نيم 2-1 مساء الاثنين في المرحلة الـ 30 من الدوري الفرنسي والتي تختتم الأربعاء بلقاءي مونبلييه مع غانغان، وستراسبورغ مع رينس.

وتقدم أنطونيو بوبيشون بهدف لنيم أولمبيك في (د.2)، لكن ريمي كابيلا أدرك التعادل لسانت إيتيان في (د.24)، ثم تكفل روبير بيريتش بتسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض في (د.79).

وبات سانت إتيان في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، ليتقدم بفارق نقطة واحدة على مرسيليا مستفيدا من تعادل الأخير يوم السبت مع ضيفه أنجيه (2-2)، في المقابل توقف رصيد نيم أولمبيك عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

المصدر: وكالات

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