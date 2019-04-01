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الدوري الإنجليزي.. أرسنال ينتزع المركز الثالث بفوز ثمين على نيوكاسل

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. أرسنال ينتزع المركز الثالث بفوز ثمين على نيوكاسل
AFP
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تقدم أرسنال للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل الفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-0، اليوم الاثنين، في المرحلة الـ32 للمسابقة.

أحرز ثنائية "المدفعجية" كل من آرون رامسي في (د.30) وألكسندر لاكازيت في (د.83).

وبهذا الانتصار الثمين، ارتفع رصيد أرسنال إلى 63 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفارق نقطتين "فقط" عن فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد، في المقابل تجمد رصيد نيوكاسل عند 35 نقطة وبقي في المركز الرابع عشر.

المصدر: RT

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