تقدم أرسنال للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل الفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-0، اليوم الاثنين، في المرحلة الـ32 للمسابقة.

أحرز ثنائية "المدفعجية" كل من آرون رامسي في (د.30) وألكسندر لاكازيت في (د.83).

ارسنال 2 × 0 نيوكاسل | هدف لاكازيت pic.twitter.com/oo9GhYWLdk — مجنووووون كوره (@GanTEQVjjEleRL5) 1 апреля 2019 г.

وبهذا الانتصار الثمين، ارتفع رصيد أرسنال إلى 63 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفارق نقطتين "فقط" عن فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد، في المقابل تجمد رصيد نيوكاسل عند 35 نقطة وبقي في المركز الرابع عشر.

المصدر: RT