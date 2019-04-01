الجيش السوري يسقط الوحدات الأردني في كأس الاتحاد الآسيوي

خطف الجيش السوري صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بفوزه على ضيفه الوحدات الأردني 1-0، الاثنين في الجولة الثالثة لدور المجموعات على ملعب المحرق البحريني.

ويدين الجيش بالفضل في هذا الفوز للاعبه أحمد الأشقر الذي أحرز الهدف في (د.72).

وتصدر الجيش ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للوحدات ونقطة من مباراة واحدة لهلال القدس، ولا شيء للنجمة.

وفي مباراة ثانية، فاز العهد اللبناني على السويق العماني 4-2، لحساب منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

وفاز في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، نادي المالكية البحريني خارج ملعبه على القادسية الكويتي 2-1.

وانفرد المالكية بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للعهد و4 للقادسية، في حين بقي رصيد السويق خاليا من النقاط.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

المصدر: وكالات