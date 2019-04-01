الترجي يهزم البنزرتي ويتوج بكأس السوبر التونسي

توج الترجي الرياضي، بكأس السوبر التونسي للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على النادي البنزرتي 2-1، في المباراة التي أقيمت، يوم الاثنين، على نادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل هدفي الترجي، أنيس البدري في (د.14) وطه ياسين الخنيسي في (د.17)، فيما سجل عبد الحليم الدراجي هدف البنزرتي الوحيد في (د.34 من ركلة جزاء).

وأقيمت مباراة كأس السوبر، لأول مرة بعد توقف استمر 18 عاما، عندما فاز الترجي باللقب الأخير عام 2001 على حساب حمام الأنف 3-1.

المصدر: وكالات