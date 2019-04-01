شاهد.. الوداد يدك شباك الحسيمة بسداسية في الدوري المغربي

اكتسح نادي الوداد البيضاوي ضيفه شباب الحسيمة بستة أهداف لهدف واحد، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب الأسبوع الـ23 من الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم.

وسجل سداسية الفريق الأحمر، كل من محمد ناهيري من ضربة جزاء، والنيجيري ميشيل باباتوندي (هدفين)، ومحمد أوناجم، ووليد الكرتي، وزهير المترجي، في الدقائق 8، 47، 53، 69، 64 و89، بينما تكفل الإسباني مارتين بينغوان، بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لشباب الحسيمة، في الدقيقة 81.

وعزز الوداد بهذا الفوز، موقعه في صدارة الدوري المغربي برصيد 52 نقطة، ووسع الفارق مع أقرب منافسيه حسنية أغادير إلى 19 نقطة، بينما توقف رصيد الحسيمة عند 21 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير.

المصدر: يوتيوب