برشلونة يجهز هدية لجماهيره قبيل ربع نهائي دوري الأبطال

اقتربت إدارة نادي برشلونة من إتمام صفقة التعاقد مع الدولي الهولندي الشاب ماتيس دي ليغت، مدافع نادي أياكس أمستردام.

ووفقا لصحيفة "Diario Sport"، فإن البارسا أبرز الأندية التي تفاوض إدارة أياكس للظفر بخدمات المدافع اليافع صاحب الـ19 عاما.

وذكرت الصحيفة أن الفريق الكتالوني قدم في مارس الماضي، عرضا رسميا لأياكس ولـ دي ليغت، مشيرة إلى أن قيمة العرض المقدم أقل من المبلغ الذي دفعه النادي الإسباني في يناير الماضي، للتعاقد مع نجم أياكس الآخر فرانكي دي يونغ.

وفقا لـSPORT.. المفاوضات لاجل التوقيع مع ماتياس دي ليخت يتقدم عل قدم وساق ولم يبقى لدى النادي اية مخاوف ويريدون اغلاقها في اقرب وقت ممكن، يكاد برشلونة تكون منافسا وحيدا عل الصفقة بعد تهدئة بقية المنافسين امثال ميونيخ ويوفينتوس:https://t.co/XGZAZFYvPu — برشلوني انـــــــــا (@_asohawlery) 1 апреля 2019 г.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة تريد الإعلان الرسمي عن ضم دي ليغت قبل مواجهة أياكس أمستردام ويوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في العاشر من الشهر الجاري، على الرغم من صعوبة هذه المهمة.

وكان نادي برشلونة أعلن في يناير الماضي تعاقده مع دي يونغ لاعب وسط نادي أياكس، لينضم لصفوف النادي الكتالوني بداية من الموسم المقبل، مقابل 86 مليون يورو، بينما تقدر قيمة دي ليغت بنحو 70 مليون يورو.

المصدر: sports.ru