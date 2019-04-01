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بطولة عالمية لبناء الأجسام للمرة الأولى في العراق

الرياضة

بطولة عالمية لبناء الأجسام للمرة الأولى في العراق
AFP INDRANIL MUKHERJEE
صورة من الأرشيف
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تحتضن محافظة أربيل العراقية خلال الفترة ما بين الـ24 من أبريل الجاري، والـ26 منه منافسات بطولة العالم لبناء الأجسام.

وستكون البطولة، التي تعد الأولى من نوعها في العراق، تحت إشراف اللجنة الأولمبية العراقية، والاتحاد العراقي لبناء الأجسام، واللجنة العليا لإدارة الأنشطة الدولية لرياضة بناء الأجسام في العراق.

ويتوقع أن تشهد البطولة مشاركة رياضيين وأبطال من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: وكالات

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