بطولة عالمية لبناء الأجسام للمرة الأولى في العراق

تحتضن محافظة أربيل العراقية خلال الفترة ما بين الـ24 من أبريل الجاري، والـ26 منه منافسات بطولة العالم لبناء الأجسام.

وستكون البطولة، التي تعد الأولى من نوعها في العراق، تحت إشراف اللجنة الأولمبية العراقية، والاتحاد العراقي لبناء الأجسام، واللجنة العليا لإدارة الأنشطة الدولية لرياضة بناء الأجسام في العراق.

ويتوقع أن تشهد البطولة مشاركة رياضيين وأبطال من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: وكالات