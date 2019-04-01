ناد إنجليزي يقيل مدربه بعد فوز واحد خلال 15 مباراة

أعلن نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي المنافس في دوري الدرجة الثانية، اليوم الاثنين إقالة مدربه ستيف مكلارين بسبب سلسلة النتائج السيئة.

وحقق مكلارين المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، فوزا واحدا في آخر 15 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وعين مكلارين مدربا لكوينز بارك رينجرز بعقد يمتد لعامين في مايو أيار الماضي.

Queens Park Rangers have sacked manager Steve McClaren following a run of one win in 15 Championship games.



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وتراجع الفريق من المركز الثامن إلى الـ 17 على لائحة ترتيب الدوري وبات يتقدم بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.

وتولى مكلارين تدريب إنجلترا بين عامي 2006 -2007، وخلالها فشل المنتخب في التأهل لبطولة أوروبا عام 2008.

المصدر: رويترز