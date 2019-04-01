بالفيديو.. تدخل "شرس" من اللاعب المغربي مزراوي نجم أياكس

قام نصير مزراوي الظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام بإرتكاب خطأ كاد أن يتسبب بإصابة مؤلمة لمنافسه خلال مباراة فريقه أمام نادي بي إس في آيندهوفن ضمن الجولة الـ27 من الدوري الهولندي.

وشهدت المباراة عند الدقيقة الـ57، تدخل المغربي بطريقة عنيفة للغاية على لاعب الفريق الخصم أنجلينيو، حيث رفع قدمه ليصدم وجه اللاعب بطريقة قاسية ليحتسب الحكم خطأ ويعاقب مزراوي بالبطاقة الصفراء فقط.

لكن الحكام القائمين على تقنية الفيديو طلبوا من الحكم العودة إلى "الفار" ليعود بعدها لإلغاء البطاقة الصفراء وإشهار البطاقة الحمراء بوجه مزراوي بدلا منها.

Noussair Mazraoui was sent off for this horror challenge against PSV today 😱 pic.twitter.com/zGkxxUsdLc — ESPN UK (@ESPNUK) March 31, 2019

ورغم أن أياكس لعب بعشرة لاعبين فقط بعد طرد مزراوي، إلا أنه نجح بتحقيق فوز مهم 3-1، أشعل معه صراع المنافسة على لقب الدوري الهولندي.

ورفع أياكس رصيده إلى 65 نقطة، في المركز الثاني، مقلصا الفارق الذي يفصله عن آيندهوفن المتصدر إلى نقطتين فقط، قبل سبع جولات على نهاية المسابقة.

المصدر:eurosport.ru