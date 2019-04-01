 
مباشر

بالفيديو.. تدخل "شرس" من اللاعب المغربي مزراوي نجم أياكس

الرياضة

بالفيديو.. تدخل
twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnsg

قام نصير مزراوي الظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام بإرتكاب خطأ كاد أن يتسبب بإصابة مؤلمة لمنافسه خلال مباراة فريقه أمام نادي بي إس في آيندهوفن ضمن الجولة الـ27 من الدوري الهولندي.

وشهدت المباراة عند الدقيقة الـ57، تدخل المغربي بطريقة عنيفة للغاية على لاعب الفريق الخصم أنجلينيو، حيث رفع قدمه ليصدم وجه اللاعب بطريقة قاسية ليحتسب الحكم خطأ ويعاقب مزراوي بالبطاقة الصفراء فقط.

لكن الحكام القائمين على تقنية الفيديو طلبوا من الحكم العودة إلى "الفار" ليعود بعدها لإلغاء البطاقة الصفراء وإشهار البطاقة الحمراء بوجه مزراوي بدلا منها.

ورغم أن أياكس لعب بعشرة لاعبين فقط بعد طرد مزراوي، إلا أنه نجح بتحقيق فوز مهم 3-1، أشعل معه صراع المنافسة على لقب الدوري الهولندي.

ورفع أياكس رصيده إلى 65 نقطة، في المركز الثاني، مقلصا الفارق الذي يفصله عن آيندهوفن المتصدر إلى نقطتين فقط، قبل سبع جولات على نهاية المسابقة.

المصدر:eurosport.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. امرأة تركية تهاجم سيدتين وتنزع حجاب إحداهن في ولاية أضنة!