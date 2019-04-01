ذعر في ليفربول بعد إصابة أفضل لاعب في الفريق

تنتظر جماهير ليفربول بترقب وخوف نتائج تقييم الإصابة التي تعرض لها المدافع الهولندي فيرغيل فان ديك، خلال مواجهة "الريدز" وتوتنهام أمس، في الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وتعرض فان ديك لإصابة قوية على مستوى الكاحل في الدقيقة (85)، لكنه تحامل على نفسه وأكمل المباراة.

وعلق الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على إصابة مدافعه فان ديك قائلا: "أعتقد أنه أصيب خلال هجمة مرتدة لتوتنهام نتيجة التحامه بقوة مع سيسيكو (متوسط ميدان هوتسبير)، لكن لا أعرف نوع الإصابة التي تعرض لها".

AFP Paul ELLIS

وتابع المدرب الألماني: "بعد المباراة كان (فان ديك) يمشي مع قطع الثلج، أتمنى ألا يكون الأمر خطيرا".

وحقق ليفربول فوزا صعبا وثمينا على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (2-1)، ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا، متقدما بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

وتأمل جماهير ليفربول أن لا تمنع الإصابة فان ديك، الذي يعتبر من أفضل لاعبي "الريدز" هذا الموسم، من خوض مباريات الفريق المقبلة الحاسمة، أبرزها مواجهة بورتو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراتي ساوثهامبتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.

المصدر: sports.ru + the sun