راسينغ كلوب يحسم لقب الدوري الأرجنتيني مبكرا

أحرز نادي راسينغ كلوب لقبه الأول في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم منذ 2014 الأحد قبل جولة واحدة على نهاية الموسم بعد التعادل 1-1 خارج ملعبه مع تيغري.

ونجح راسينغ بفرض تقدمه بعد 57 دقيقة عن طريق أوغوستو سولاري ليدرك لوكاس رودريغيز التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أن نقطة التعادل كانت كافية ليحسم ريسنغ الامور لمصلحته.

وبهذا الفوز رفع راسينغ رصيده إلى 56 نقطة من 24 مباراة متقدما بـ4 نقاط على ديفينسا إي خوستيسيا قبل جولة واحدة على النهاية.

¡CAMPEÓN!@RacingClub levantó el título de la Superliga 🏆🔵⚪️https://t.co/SYBIwic8Yc — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 1, 2019

علما أن راسينغ يتصدر الدوري منذ الجولة الرابعة في الموسم وواصل جمع النقاط لينتزع لقب الدوري الـ18 في تاريخه.

لتنطلق أفراح أنصار النادي احتفاء باللقب، كما جابت حافلة اللاعبين شوارع بوينس آيرس لمشاركة الجماهير احتفالات حسم لقب الدوري الأرجنتيني.

¡Tenemos campeón en la Superliga Argentina! 🎊🇦🇷🎉@RacingClub se corona a falta de una jornada para el final de torneo 😎 https://t.co/HbtBnyTSV4pic.twitter.com/CFEF17QcVG — La Afición (@laaficion) April 1, 2019

يذكر أن راسينغ من الأندية الخمسة الكبيرة في الأرجنتين لكنه تعرض لسلسلة من المشاكل المالية خلال السنوات القليلة الماضية.

المصدر: رويترز