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راسينغ كلوب يحسم لقب الدوري الأرجنتيني مبكرا

الرياضة

راسينغ كلوب يحسم لقب الدوري الأرجنتيني مبكرا
Reuters AGUSTIN MARCARIAN
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أحرز نادي راسينغ كلوب لقبه الأول في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم منذ 2014 الأحد قبل جولة واحدة على نهاية الموسم بعد التعادل 1-1 خارج ملعبه مع تيغري.

ونجح راسينغ بفرض تقدمه بعد 57 دقيقة عن طريق أوغوستو سولاري ليدرك لوكاس رودريغيز التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أن نقطة التعادل كانت كافية ليحسم ريسنغ الامور لمصلحته.

وبهذا الفوز رفع راسينغ رصيده إلى 56 نقطة من 24 مباراة متقدما بـ4 نقاط على ديفينسا إي خوستيسيا قبل جولة واحدة على النهاية.

علما أن راسينغ يتصدر الدوري منذ الجولة الرابعة في الموسم وواصل جمع النقاط لينتزع لقب الدوري الـ18 في تاريخه.

لتنطلق أفراح أنصار النادي احتفاء باللقب، كما جابت حافلة اللاعبين شوارع بوينس آيرس لمشاركة الجماهير احتفالات حسم لقب الدوري الأرجنتيني.

يذكر أن راسينغ من الأندية الخمسة الكبيرة في الأرجنتين لكنه تعرض لسلسلة من المشاكل المالية خلال السنوات القليلة الماضية.

المصدر: رويترز

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