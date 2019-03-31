سان جيرمان يهزم تولوز ويقترب خطوة أخرى نحو اللقب

اقترب باريس سان جيرمان خطوة أخرى نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي بعد فوزه الصعب على مضيفه تولوز 1-0، اليوم الأحد، في المرحلة الثلاثين من "الليغ1".

سجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في (د.74).

ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة، وله مباراة "مؤجلة"، في المقابل توقف رصيد تولوز عند 32 نقطة، وبات مهددا بفقدان المركز الرابع عشر.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز كان على مضيفه موناكو 1-0، وكذلك نيس على مضيفه ديغون بنفس النتيجة، وفاز ليل على مضيفه نانت 3-2، وتعادل أميان مع بوردو 0-0.

المصدر: وكالات