ريال مدريد يتخطى هويسكا بشق الأنفس بفضل بنزيمة

أحرز كريم بنزيمة هدفا في اللحظات الأخيرة ليقود فريقه ريال مدريد لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الليغا تحت قيادة زيدان عقب فوزه الصعب 3-2 على هويسكا الأحد في المرحلة الـ29.

سجل ثلاثية ريال مدريد كل من إيسكو في (د.25)، وسيبايوس في (د.62) وبنزيما في (د.89)، بينما سجل لهويسكا هيرنانديز في (د.3)، وإيتشيتا في (د.74).

وارتفع رصيد الريال إلى 57 نقطة، لكنه ظل في المركز الثالث ضمن ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد هويسكا، عند 22 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية، لاسيما وأنه يتخلف بفارق سبع نقاط عن مراكز الأمان.

المصدر: وكالات