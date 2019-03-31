الدوري الألماني.. شالكه يستعيد نغمة الانتصارات على حساب هانوفر

حقق شالكه فوزه الأول بقيادة مدربه المؤقت الهولندي يوب ستيفنس، وجاء على حساب مضيفه هانوفر 1-0، اليوم الأحد، في المرحلة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين شالكه بالفضل في هذا الفوز للاعبه سوات سيردار الذي سجل هدف المباراة الوحيد في (د.39).

ورفع شالكه رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد هانوفر عند 14 نقطة، في المركز الثامن عشر (الأخير)، ليصعب مهمته في البقاء.

يذكر أن هذا الفوز هو الأول لشالكه، بعد 8 مباريات دون أي انتصار، تلقى خلالها 6 هزائم وتعادلين، فيما تعد هذه الخسارة السادسة على التوالي لهانوفر.

وفي مباراة أخرى، قفز آينتراخت فرانكفورت للمركز الرابع، بفوزه على ضيفه شتوتغارت 3-0.

المصدر: وكالات