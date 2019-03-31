دورة ميامي.. فيدرر يتوج بلقبه الـ101 في مسيرته

توج السويسري المخضرم روجر فيدرر بلقبه الـ101 في مسيرته بفوزه الأحد على الأمريكي جوني إيسنر بطل الموسم الماضي 6-1 و6-4 في نهائي دورة ميامي الأمريكية للتنس.

واحتاج السويسري البالغ من العمر 37 عاما إلى ساعة وثلاث دقائق فقط لتخطي عقبة إيسنر المصنف تاسعا عالميا الذي عانى من إصابة في فخذه الأيسر أواخر المباراة، في طريقه لإحراز لقبه الرابع في ميامي.

واللقب هو الثامن والعشرون لفيدرر في دورات الماسترز ذات الألف نقطة التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد بطولات الغراند سلام.

وكان فيدرر توج بلقبه المئة في دورة دبي في فبراير الماضي.

يذكر أن فيدرر سيعاود المشاركة في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعد غياب دام ثلاث سنوات، على أن يعود للمشاركة في دورات الملاعب الترابية في مدريد الشهر المقبل.

المصدر: أ ف ب