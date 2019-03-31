النجمة اللبناني ينسحب أمام هلال القدس في كأس الاتحاد الآسيوي

أعلن النجمة اللبناني انسحابه رسميا من مباراته أمام نادي هلال القدس الفلسطيني ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي والتي كانت مقررة الاثنين المقبل.

وأكد رئيس النادي أسعد صقال أن ناديه قد راسل الاتحاد الآسيوي لتأكيد الانسحاب بعد أن فشلت المفاوضات بخصوص لعب المباراة في أرض محايدة وأضاف: "كنا نأمل أن يسهل نادي الهلال الموافقة على خوض المباراة في أرض محايدة لكنهم لم يوافقوا".

وأشار صقال إلى إجراء اتصالات مع النادي الفلسطيني للعب المباراة في أرض محايدة، وقال: "كنا نأمل أن يسهل نادي الهلال الموافقة على خوض المباراة في أرض محايدة لكنهم لم يوافقوا".

وأوقعت قرعة المسابقة هلال القدس في المجموعة الأولى مع الوحدات الأردني والنجمة والجيش.

وأثيرت المسألة بشأن الأخيرين، نظرا لأن لبنان وسوريا لا يزالان رسميا في حالة حرب مع إسرائيل، ولا يربطهما بها اتفاق سلام على غرار الأردن، ما يحظر على مواطنيهما دخول الضفة الغربية وعبور نقاط السيطرة الإسرائيلية.

ويتذيل النجمة ترتيب المجموعة بعد خسارتين أمام الوحدات الأردني والجيش السوري بنتيجة واحدة (0-1).

المصدر: وكالات