أتلانتا يقلب الطاولة على بارما في "الكالتشيو"

قلب أتالانتا تأخره بهدف أمام مضيفه بارما إلى فوز 3-1، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

افتتح باب التسجيل العاجي جرفينيو لصالح صاحب الأرض في (د.8)، لكن الضيف أدرك التعادل عبر الكرواتي ماريو بازاليتش في (د.24)، وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب الكولومبي دوفان زاباتا من إحراز الهدف الثاني لأتلانتا في (د.75)، قبل أن يعزز فوز فريقه بهدف ثان له، وثالث للضيف في (د.90+4).

وبهذا الفوز، رفع أتلانتا رصيده إلى 48 نقطة، وصعد للمركز الخامس "مؤقتا"، بفارق نقطة واحدة، أمام روما السادس الذي يستضيف مساء اليوم، نابولي ضمن منافسات نفس الجولة.

في المقابل، توقف رصيد بارما عند 33 نقطة في المركز الـ11 من الدوري الإيطالي، الذي ينفرد يوفنتوس بصدراته برصيد 78 نقطة.

المصدر: وكالات