رونالدو ينشر صورة "مثيرة" على صفحته في "الإنستغرام"

يسابق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الزمن للعودة إلى الملاعب، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء منتخب بلاده ضد ضيفه الصربي في تصفيات "يورو 2020" لكرة القدم.

ويحاول كريستيانو رونالدو بشتى الوسائل التعافي من الإصابة للالتحاق باليوفي قبل مباراته ضد منافسه أياكس أمستردام الهولندي في 10 أبريل المقبل، على ملعب يوهان كرويف أرينا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ونشر رونالدو صورة عبر صفحته على موقع "الإنستغرام"، وهو جالس بالسروال فقط وساقاه في حوضين للمياه في إحدى إجراءات التعافي من الإصابة، معلقا بعبارة: "الجلسة الأخيرة".

وأشارت التقارير إلى أن رونالدو "صاروخ ماديرا" سيستعين بجهاز Alter G وهو مصمم من وكالة "ناسا"، ويشبه جهاز الجري "تريدميل"، يسمح بأداء التدريبات في ضغط جوي منخفض للغاية فيقلل من وزن الجسم بنسبة تصل إلى 80 في المائة، إذ أن ممارسة التمارين في هذه الظروف تعمل على إسراع زمن العلاج، وتقلل فرص تفاقم الإصابة أثناء التدريب.

وخرج قائد المنتخب البرتغالي من الملعب في الشوط الأول من مباراة بلاده ضد ضيفه الصربي (1-1)، في تصفيات بطولة أوروبا 2020، إثر إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

المصدر: وكالات