رئيس ريال مدريد يحضر لراموس هدية بمناسبة عيد ميلاده
يجهز فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد هدية لقائد الفريق الملكي سيرجيو راموس بمناسبة عيد ميلاده الـ33، الذي احتفل به أمس السبت.
وسينتهي عقد راموس مع الميرنغي صيف عام 2021، وتخطط إدارة النادي لتقديم عقد جديد له يضمن بقاء قائد الفريق حتى عام 2022 في سينتياغو برنابيو، وذلك حسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني.
وكان راموس قد نشر على حسابه في "إنستغرام" فيديو للاحتفال بعيد ميلاده داخل منزله مع صديقته الإعلامية بيلار روبيو وأطفاله الثلاثة.
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🎊 Muchas gracias a todos por los mensajes, las felicitaciones y todo el cariño. 🎉 ⚠️ Caen 33, pero sigo con ambición, ilusión y fuerzas para rato. 😉 🎊 Thanks everyone for your messages, good wishes and love. 🎉 ⚠️ 33 already, but still full of strengh, ambition and hope. 😉 @pilarrubio_oficial #SergioJr #Marco #Alejandro #EspírituJoven #EstoyHechoUnChaval #LosAñosPasanLaIlusiónSigueIntacta #ReseteaCadaAño #Gracias
وأعلن الثنائي سابقا عن تفاصيل حفل زفافهما المنتظر في شهر يونيو المقبل، بعد علاقة نشأت بينهما منذ 2012.
المصدر: وكالات