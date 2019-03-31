بالفيديو.. محاولة فاشلة لتقليد ركلة جزاء عالمية في الملاعب العربية

شهدت مباراة فريق الغرافة ونظيره الريان لقطة طريفة ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري القطري إثر إضاعة ركلة جزاء أعادت إلى الأذهان ركلة الجزاء الشهيرة التي نفذها ثنائي برشلونة.

وحاول لاعب خط وسط الغرافة عبد العزيز حاتم تقليد ركلة الجزاء الشهيرة، مثلما فعلها نجما برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز من قبل، حيث مرر ميسي الكرة لسواريز عندما واجه برشلونة سيلتا فيغو في فبراير 2016.

ضربة جزاء ضائعة فى ماتش #الغرافة_الريان فى دورى نجوم قطر .#مونديال١١pic.twitter.com/2Bjzs8N235 — مونديال11 - أرقام وإحصائيات (@mundial11news) March 30, 2019

فمرر حاتم الكرة لزميله مهدي طارمي الذي بدوره قام بتسديدها لكن حارس الريان كان في المرصاد، ليهدر "الفهود" فرصة ثمينة لأخذ الأسبقية في اللقاء عند الدقيقة السابعة.

وانتهت المباراة بفوز الغرافة 4-2، حيث سجل فلاديمير فايس هدفين أحدهما من ركلة جزاء، ومهدي طارمي ولوكاس مينديز رباعية الغرافة.

كما أحرز ثنائية الضيوف كل من رودريغو تاباتا من ركلة جزاء، وجيلمين ريفاس.

المصدر: تويتر