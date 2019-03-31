بالصور.. جماهير بوروسيا دورتموند تبدع من جديد بـ"تيفو" مميز

تفننت جماهير فريق بروسيا دورتموند الألماني بتقديم لوحات فنية رائعة في أغلب مباريات فريقها على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في جميع المسابقات، لكنها تألقت هذه المرة بـ"تيفو" مميز.

وخطف أنصار الفريق الأصفر الأنظار بـ"تيفو" رائع قبيل مواجهة فريقهم ضيفه فولفسبورغ، ضمن الجولة الـ27 من البوندسليغا.

“As a kid, I came with my dad.

And he was brought along by his too.”



1st class display from Dortmund this afternoon. #BVBpic.twitter.com/qTlTrsEgUT — The Away Fans (@theawayfans) March 30, 2019

ورفعت جماهير فريق دورتموند عند دخول لاعبي الفريقين صورة كبيرة لمشجع برفقة ابنه الصغير، مكتوبا عليها: "وأنا طفل أخذني والدي إلى المباريات، كما فعل والده معه".

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وانتشرت صور هذا الـ"تيفو" على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يشهد فيه ملعب "سيغنال إيدونا بارك" دائما أرقاما كبيرة على مستوى الحضور الجماهيري.

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند صدارة البوندسليغا، برصيد 64 بفارق نقطتين عن العملاق البافاري بايرن ميونخ الوصيف.

المصدر: وكالات